Brasiliens Fußball-Nationalteam hat am Sonntag zum neunten Mal den Titel bei der Copa America gewonnen. Die „Selecao“ setzte sich im Heim-Endspiel im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro gegen Peru mit 3:1 (0:0) durch und behielt damit nach dem 5:0 in der Gruppenphase auch im zweiten Duell mit der „Blanquirroja“ im Turnierverlauf die Oberhand. Für Brasilien war es der erste Copa-Triumph seit 2007. Auch der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro (im Bild in der Mitte) feierte mit der Mannschaft.