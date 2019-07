Die bisherigen Transferaktivitäten sorgen bei den Fans für Alarm. Und das ausgerechnet in jener Saison, in der die Bullen erstmals in der Champions League spielen! Auch innerhalb der Mannschaft ist das natürlich ein großes Thema. „Ich denke schon, dass wir neue Spieler brauchen“, erklärt Andre Ramalho. „Ich bin mir sicher, dass unser Sportdirektor das weiß“, schiebt der Brasilianer grinsend hinterher.