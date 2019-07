Trampolinspringer Wizani siegt in Portugal

Trampolinsprung-Talent Benny Wizani landete indes seinen ersten internationalen Sieg in der Eliteklasse. Der Bronzemedaillen-Gewinner der Olympischen Jugendspiele triumphierte am Wochenende beim traditionellen Scalabis Cup in Santarem in Portugal. Der 18-jährige Staatsmeister aus Niederösterreich hofft, über die Weltcup-Serie die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu schaffen.