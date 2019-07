Der polnische Staatsbürger (28) war am Sonntag gegen 17.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Katschberg Bundesstraße, B 99, in Richtung Gmünd unterwegs. Im Gemeindegebiet von Seeboden geriet er in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen die Leitschiene und wurde in weiterer Folge aus acht Metern Höhe in die daneben verlaufende Lieser katapultiert. Er konnte sich selbständig schwimmend an das gegenüberliegende Ufer retten.