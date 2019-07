Der 28-Jährige war in der Nacht auf Sonntag auf der Thalgau Landesstraße in Richtung Mondsee unterwegs als plötzlich ein größeres Wildtier auf die Straße lief. Er verriss sein Fahrzeug nach links und kam auf den linken Fahrstreifen. Dort kam es zur Kollision mit dem Wagen des 67-Jährigen Salzburgers. Beide Lenker, sowie ein Beifahrer (26) wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das UKH Salzburg eingeliefert.