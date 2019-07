Exakt 20 Tage war Klodjan F. (31) auf der Flucht: Der Albaner soll am 4. Juni im kleinen Gastgarten des Cafe „Focus“ in der Ignaz-Harrer-Straße den Bosnier Samir H. (46) mit einem Schuss in die Brust getötet und dessen Sohn Dzenis H. (24) in den Oberschenkel geschossen haben. Nach einer europaweiten Fahndung wurde er in Düsseldorf gefasst. Seine Auslieferung verzögert sich aber.