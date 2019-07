Es ist kein schöner Anblick, schon gar nicht, weil der plötzliche Regen den Boden tief machte und die Zelte teils herumgewirbelt wurden. Am Sonntag war großer Abreisetag vom Salzburgring – und zurück blieb naturgemäß ein großer Müllberg. Den gilt es, diese Tage wegzubringen. An die 150 Helfer werden damit beschäftigt sein, auch so mancher „Müllsammler“ versucht auf dem Gelände sein Glück.