„Meine Twitter-Nutzung hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert. In den vergangenen fünf Jahren war ich kaum aktiv, aber jetzt poste ich schon so fünfmal pro Tag etwas“, berichtet Georg Pidner, Student in Salzburg. „Gerade wenn solche politischen Skandale wie das Ibiza-Video passieren, geht es auf Twitter voll ab. Und da ist meiner Meinung nach auch weniger Blödsinn dabei als bei vielen anderen Sozialen Netzwerken, da Twitter einfach viel politischer ist“, betont der Student im Gespräch.