Fast 50 Kilometer trennen plast-IQ in Linz und Werkzeugbau-Spezialist Haidlmair in Nußbach - trotzdem verbindet beide Firmen viel mehr als man vermuten mag. Denn das kleine Unternehmen in der Landeshauptstadt, das sich auf ungewöhnliche Design-Produkte aus Kunststoff spezialisiert hat, ist aus dem von Mario Haidlmair geführten Traditionsbetrieb heraus entstanden. „Wir wollen den Alltag einfacher, besser und ein Stück stylisher machen“, erzählt Michael Landl, der im August 2017 mit Haidlmair plast-IQ gegründet hat. 46 Jahre ist Landl alt, hat Handelswissenschaften studiert, sammelte viel Erfahrung bei KTM und Keba, die er nun in den eigenen Betrieb steckt. Abseits der vielseitigen Produkte der Knitterserie gibt’s nun neuerdings ein Balkon-Hochbeet namens U-greeny, das bei Bellaflora, ausgewählten Obi-Märkten und schon in Deutschland, England, Italien und Slowenien, sowie auf Amazon erhältlich ist.