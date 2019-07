Artur Brauner, einer der erfolgreichsten deutschen Filmproduzenten, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 100 Jahren in Berlin. Das teilte seine Familie am Abend mit. Brauner sei friedlich eingeschlafen. Mehr als 700 Kinofilme und TV-Produktionen entstanden in Brauners Berliner CCC-Studios. Brauner, der 49 jüdische Verwandte in den Konzentrationslagern der Nazis verlor, erinnerte immer wieder mit zahlreichen Filmen an das Schicksal der Holocaust-Opfer.