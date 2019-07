Verkehrsberuhigung für die Neue Mitte Lehen forderten SPÖ und Bürgerliste im Februar im Planungsausschuss. Die ressortzuständige Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) griff diese Forderung auf und richtet nun per Verordnung eine Begegnungszone am Platz vor der Stadtbibliothek ein. Die solle schon bald in Kraft treten, heißt es aus dem Büro der Vizebürgermeisterin. Die neuen Verkehrszeichen werden innerhalb der nächsten 14 Tage aufgestellt. Damit profitieren die Bürger schon vor der baulichen Umgestaltung.