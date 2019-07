20 Prozent mehr Personal in den Heimen

Wie in Linz-Land ist auch in Vöcklabruck eine der Kernforderungen, den Pflegeschlüssel(das Zahlenverhältnis Pfleger/Gepflegte) bedarfsbezogen um biszu 20 Prozent im Dienstpostenplan überschreiten zu können. Denn die Aufgaben und Herausforderungen in der Pflege sind - zum Beispiel durch mehr Demenzkranke - gestiegen. Zusätzlich erschweren Krankenstände unter den oft überlasteten Pflegekräften die Erfüllung der Aufgaben.