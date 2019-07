Brief ans Ministerium wird nun verschickt

In einem Brief an das Gesundheitsministerium, der kommende Woche versandt wird, fordert sie mit Christian Egarter von der MedUni Wien, dass die Krankenkassen bei Krebspatienten die Kosten für eine Kinderwunschbehandlung übernehmen. Verschiedene Reproduktionsmediziner der Unikliniken Linz, Salzburg und Graz schlossen sich laut Toth dieser Forderung an.