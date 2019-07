Wandertag startete mit einem Bad in der Menge

Und so recken 800 Erwartungsfrohe um 9.30 Uhr an der Talstation die Hälse, bis jener erscheint, den alle nur Sebastian nennen. Mancher Normalbürger würde zum anfänglichen Bad in der Menge wohl Spießrutenlauf sagen, doch Kurz – immer höflich, immer mit einem fast schüchternen Lächeln – macht gelassen mit. Wohl bewusst knapp gehalten ist dann das Politische auf der Bühne: „Ich habe in den vergangenen vier Wochen viel Zorn von vielen Seiten erlebt. Manchmal werde ich fast mütterlich gefragt, ob es mir deshalb eh gut geht. Das kann ich euch versichern, denn mit eurer Hilfe werden wir es am 29. September schaffen!“ ruftKurz unter Applaus vom Podium. Dahinter halten Unterstützer die übergroße Schrift „Bergauf“. LH Günther Platter lobt den Parteifreund aus Wien: „Du hast alles richtig gemacht in einer schwierigen Phase, Anerkennung in ganz Europa.“