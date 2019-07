Die Russen Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski haben sich am Sonntag in Hamburg zu den neuen Beachvolleyball-Weltmeistern gekürt! Krasilnikow, der 2017 mit Nikita Ljamin in Wien schon WM-Bronze geholt hatte, und sein Partner besiegten die jungen Deutschen Julius Thole/Clemens Wickler mit 2:1 (-19,17,11).