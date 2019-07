Eine Person springt von einer Plattform auf ein riesiges Luftkissen. Dadurch wird eine zweite Person ins Wasser katapultiert. Blobbing nennt sich dieser Wasserspaß, der auch in der Freizeitarena „Area 47“ in Roppen zu den beliebtesten Attraktionen gehört. Am Sonntag endete der Blobbingspaß für eine 26-Jährige allerdings in der Klinik Innsbruck.