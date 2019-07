Der Niederländer führt vor der dritten Etappe am Montag über 215 hügelige Kilometer von Binche in Belgien nach Epernay in der französischen Champagne nun zehn Sekunden vor vier Teamkollegen. Von denen ist der Niederländer Steven Kruijswijk einer der Anwärter auf den Gesamtsieg. Die ersten Verfolger aus anderen Mannschaften sind mehrere Ineos-Fahrer um Vorjahressieger Thomas und Mitfavorit Egan Bernal mit 30 Sekunden Rückstand ab Rang sechs.