Ein betrunkener Radfahrer hat am Samstag gegen 4.40 Uhr in Graz eine ebenfalls alkoholisierte Fußgängerin niedergefahren. Laut Polizei hörte die 19-Jährige ein lautes „Achtung!“, im nächsten Augenblick krachte der 42-Jährige in sie hinein, beide stürzten. Der Mann, der keinen Helm trug, wurde schwer verletzt, die Frau kam mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden im Unfallkrankenhaus versorgt.