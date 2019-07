Karas wird von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin wählen

Karas will zudem - trotz scharfer Kritik am Rat wegen des Abgehens vom Spitzenkandidaten-Prinzip - die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin wählen. Karas erklärte Freitag in der „ZiB 2“, es dürfe jedenfalls nicht noch einmal passieren, dass sich das Europaparlament „von Macron-Orban dupieren“ lasse. Karas unterstrich auch, dass die Volkspartei das Anrecht auf den von Österreich zu stellenden Kommissar habe. Ob er selbst dafür zur Verfügung stehe, beantwortete Karas ausweichend: „Die Frage stellt sich für mich nicht“.