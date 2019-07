Ein blutiges Wochenende

Am blutigen Wochenende waren es gleich drei. Zuletzt Philipp K. (21) in Taufkirchen an der Pram - er saß bei einem Alkolenker im Auto, der die Kontrolle verlor. Kurz zuvor war Ferdinand K. (38) aus Pöndorf auf seiner Ducati am Pötschenpass in Bad Goisern gegen einen Pritschenwagen geprallt, der ihm den Vorrang genommen hatte und gestorben. Und ebenfalls am Samstag prallte Benjamin E. (16) aus Bad Goisern in Bad Ischl mit seinem Moped gegen ein Taxi und verstarb.