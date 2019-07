Der Däne Daniel Bäkkegard hat am Sonntag den Ironman Austria in Klagenfurt überlegen gewonnen! Der 23-Jährige siegte nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren auf neuer Strecke und 42 Kilometer Laufen in 8:14:26 Stunden. Bei den Damen setzte sich wiederum Topfavoritin Daniela Ryf in überlegener Manier durch. Die Weltmeisterin aus der Schweiz gewann am Sonntag in 8:52:20 Stunden über 26 Minuten vor der Vorarlbergerin Bianca Steurer.