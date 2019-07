Pflege: „Steuerfinanzierung besser“

Er bekräftigte außerdem seine Kritik am ÖVP-Vorschlag, die Pflegefinanzierung über die Unfallversicherung abzuwickeln. „Ich glaube, dass der Spielraum in der AUVA kein sehr großer ist“, sagte er. Man wisse aus Deutschland, dass sich eine Pflegeversicherung nicht wirklich bewähre. „Hier glaube ich, ist die Steuerfinanzierung besser.“ Auch die Forderung nach einer Impfpflicht erneuerte Szekeres. Er könne sich vorstellen, Impfungen an die Auszahlung von Sozialleistungen im Rahmen des Mutter-Kind-Passes zu knüpfen, bekräftigte er.