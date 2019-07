ÖVP-Chef Sebastian Kurz zieht auch heuer wieder seine Wanderschuhe an. Bei Seefeld in Tirol startete Kurz am Sonntag seine Sommer-Wandertour „Bergauf, Österreich“. Mit laut Parteiangaben rund 800 Fans ging es für den ÖVP-Chef unter anderem in Begleitung von Landeshauptmann Günther Platter und der ehemaligen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck auf die Rosshütte in rund 1.760 Metern Höhe.