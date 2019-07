„Viele fragen sich, ob die Elektromobilität, wie sie gerade aufgesetzt wird, auch tatsächlich fliegt. Schließlich bauen wir ja dafür einen Standort nach dem nächsten um“, sagte Osterloh der Automobilwoche. Zwar sei etwa der Stromer VW ID.3 „ein tolles Auto, mit viel Platz und bis zu 550 Kilometer Reichweite“. Doch, so Osterloh: „Was nützt es, wenn wir als Unternehmen jetzt die Hardware hinstellen - und im Land fehlt es an der Ladeinfrastruktur?“ Osterloh warnte vor den Konsequenzen, und VW habe nur bedingt Einfluss auf die Ladeinfrastruktur: „Wenn die nicht funktioniert, dann wird sich das nicht rechnen mit den ID-Modellen. So gesehen ist auch der Staat in der Verantwortung, etwas zu tun, damit es hier genug Arbeitsplätze gibt.“