Die BMW Challenge im Rahmen des Histo Cups ist auf dem besten Weg zu einer One-Man-Show von Titelverteidiger Tobi Weichenberger. Nachdem der 25-Jährige am Samstag seinen siebenten Saisonsieg feiern konnte, legte er am Sonntag mit seinem sechsten Triumph in Serie nach. Trotz der sportlichen Erfolge läuft Weichenbergers Karriere-Motor alles andere als rund.