Spielte in „Kindsköpfe“ und „Descendants“ mit

Boyce gab sein Debüt mit neun Jahren im Horrorfilm „Mirrors“. Er spielte in „Kindsköpfe“ und „Kindsköpfe 2“ neben Adam Sandler. Bekannt wurde er vor allem als Luke Ross in der Disney-Serie „Jessie“, die zwischen 2011 und 2015 in den USA gezeigt wurde. „Jessie“ lief über vier Staffeln mit rund 100 Folgen. Danach spielte Boyce in den Disney-Filmen „Descendants“ (Die Nachkommen) und „Descendants 2“ mit.