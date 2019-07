Ganz, ganz starker Auftritt von Flo Schnetzer und seinem Partner Peter Eglseer beim 2*-World Tour-Turnier in Qidong (Chn). Sieben Siege in Serie katapultierten das rot-weiß-rote Duo aus der Qualifikation bis ins Finale. Dort mussten sich die Beiden dann aber in einem historischen Finale geschlagen geben.