Der Iran will nach offiziellen Angaben im Laufe des Tages damit beginnen, Uran über das erlaubte Maß anzureichern. „In wenigen Stunden“, in denen einige technische Details geregelt würden, werde der Iran die Anreicherung von Uran auf einen Wert über 3,67 Prozent aufnehmen, teilte der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, Behrouz Kamalvandi, am Sonntag mit. Wird diese Grenze überschritten, so wird der Iran Uran höher anreichern, als für die Erzeugung von Atomstrom notwendig wäre - und damit möglicherweise mit dem Bau von Atombomben beginnen.