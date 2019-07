Gegen 3.44 Uhr in der Nacht wurden die Feuerwehren zu dem Brand eines Einfamilienhauses gerufen, die Feuerwehr Limbach traf als erste am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt standen der Dachstuhl und das Obergeschoss bereits in Vollbrand. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Sonntagmorgen hinein.