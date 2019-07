Der WWF Österreich drängt auf mehr Transparenz bei umwelt- und klimaschädlichen Subventionen in Milliardenhöhe. In zwei Anträgen fordert die Umweltschutzorganisation gemäß Umweltinformations- und Auskunftspflichtgesetz von der Bundesregierung die Veröffentlichung aller Listen, Arbeitspapiere und Studien im Zusammenhang mit Förderungen, die den Klima- und Energiezielen entgegenlaufen. Die Anträge gehen an Umweltministerin Maria Patek und Finanzminister Eduard Müller, deren Ressorts neben dem Verkehrsressort federführend für diese Thematik zuständig sind.