Die Danube Dragons haben am Samstag im „Wild Card Game“ die Graz Giants mit 24:17 geschlagen und sich damit für das Halbfinale der Austrian Football-League (AFL) qualifiziert. Der Gegner wird im zweiten Wildcard-Game am Sonntag in Prag zwischen den gastgebenden Black Panthers und den Rangers Mödling entschieden. Bei einem Sieg der Tschechen treffen die Dragons im Kampf um den Einzug in die Austrian Bowl auswärts auf die Swarco Raiders Tirol, bei einem Sieg der Mödlinger geht es gegen die Vienna Vikings.