Gegen 18 Uhr fuhr der 42-Jährige mit seinem Pkw auf der L439 von Jobst kommend in Richtung Lindegg. Auf Höhe des Straßenkilometer 5,6510 kam der Lenker aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw schlitterte in ein angrenzendes Wiesenstück, prallte gegen dort gelagerte Baumstämme, überschlug sich in weiterer Folge und kam auf dem Dach zum Stillstand. Im Fahrzeug befand sich auch der 11-jährige Sohn des Lenkers. Beide Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen. Eine nachkommende Fahrzeuglenkerin bemerkte den Unfall und verständige sofort die Rettungskräfte Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Notärztin wurde der 11-Jährige vom Rettungswagen in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht, der 42-Jährige mittels Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz geflogen.