Unter dem Titel „Summerfeeling in the City!“ wird der Mittwochabend mit verschiedenen Aktionen bespielt. So wird es wieder drei Shopping-Nights (17. Juli, 14. August und 4. September) geben. „Unser Ziel ist, den Mittwoch in den Sommermonaten für Einheimische und Gäste zu einem Fixpunkt zu machen, an dem Menschen in die Stadt gehen, sich treffen – zum Flanieren, Genießen und Shoppen“, erklärt Stadtmarketing-Chef Gerhard Angerer. Für Urlauber wird es sogar kostenlose Shuttlebusse vom Faaker See und Ossiacher See geben.