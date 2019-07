Brüssel hat als Sitz der Europäischen Union einige Hochsicherheits-Events erlebt. Was sich dieses Wochenende in der belgischen Hauptstadt abspielt, sucht aber seinesgleichen. Rund eine Million begeisterte Rad-Fans säumen die Straßen, um den Helden der Tour de France auf die Beine sehen zu können. Die 106. Austragung der „Großen Schleife“ startet in der Metropole und sorgt vor allem bei den Verantwortlichen für die Sicherheit für Alarmbereitschaft.