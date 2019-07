Mein achtjähriger Sohn fragte mich nach dem Konzert, warum die Leute plötzlich so spontan geklatscht hätten. Ich konnte ihm daraufhin auf diese Art erklären, wie das in der Vergangenheit war und wie teilweise hart erkämpft dieser symbolische Schritt erstritten werden musste. Er war fasziniert. Und die legendäre Aktion von Maria Rauch-Kallat und ihren Mitstreiterinnen im damaligen Nationalrat hab ich ihm gleich noch miterzählt. So gab es für ihn Musik, Parlamentarismus, Zeitgeschichte und Emotion in einem. Nicht schlecht, oder? Und so ganz nebenbei: Musikalisch passt der neue Zusatz ganz wunderbar und grooven tut das rhythmisch auch. Und da - mit Verlaub - kenn ich mich aus. Und so wird mir dieses Konzert sehr lange in Erinnerung bleiben.