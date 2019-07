Headhunterz, Timmy Trumpet, Oliver Heldens und DJ Snake sind nur einige bekannte Namen, die am diesjährigen Electric Love Festival für Stimmung sorgten. Die Vielzahl an hochkarätigen Künstlern ließ die Besucher daher auch über die Absage des heiß ersehnten DJ‘s Axwell hinwegsehen. Der Schwede, der Teil des Projekts „Swedish House Mafia“ war, hat seinen Auftritt in Salzburg aus nicht näher bekannten Gründen platzen lassen. Statt ihm sorgte der US-Amerikaner KSHMR für einen mehr als würdigen Ersatz.