Schuldlos ist ein 38-jähriger Motorradlenker am Pötschenpass in Bad Goisern am Samstag ums Leben gekommen. Der Lenker eines Pritschenwagens nahm dem Pöndorfer den Vorrang, der legte noch gezielt das Bike um - rutschte damit aber in den Tod. Der Mann starb an der Unfallstelle, berichtete die Polizei.