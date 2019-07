„Ich wusste, da ist jetzt was passiert“

Plötzlich spürte Amon eine besonders starke Böe. Sein Segel fiel ins Wasser und auch er landete im etwa 19 Grad kalten See. „Als ich wieder auf meinem Windsurfer war, sah ich, dass der Katamaran gekentert war. Das Segel stand senkrecht nach unten ins Wasser. Menschen hab’ ich keine gesehen. Ich wusste, da ist jetzt was passiert!“