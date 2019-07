Später am Abend schaffte schließlich auch Grand-Slam-Rekordsieger Roger Feder den Sprung unter die besten 16. Der 37-jährige Schweizer besiegte in London den als Nummer 27 gesetzten Franzosen Lucas Pouille nach 2:05 Stunden mit 7:5, 6:2, 7:6(4). Federer steuert damit weiter auf seinen insgesamt neunten Einzel-Titel an der Church Road zu. Federer trifft im Kampf um das Viertelfinale auf den Italiener Matteo Berrettini (Nr. 17), der Diego Schwartzman (ARG-24) im bisher längsten Spiel des Turniers in 4:19 Stunden 6:7(5), 7:6(2), 4:6, 7:6(5) ,6:3 niederrang. Für Berrettini wird es das erste Major-Achtelfinale überhaupt, Federer steht allein auf dem „heiligen Rasen“ schon zum 17. Mal in der Runde der letzten 16.