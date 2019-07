Die Grünen gehen mit Werner Kogler als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl. Der Bundessprecher erhielt am Samstag mit 98,58 Prozent der Delegiertenstimmen fast einhellige Unterstützung (siehe Video oben). Vor seiner Wahl rechnete er mit dem „Scheißdrecks“-Populismus der ÖVP/FPÖ-Regierung ab. Auf die weiteren Plätzen der Bundesliste der Grünen sind am Samstag bundespolitische Neulinge gewählt und erfahrene Abgeordnete nicht berücksichtigt worden.