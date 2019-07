„Alleiniger Sechser"

„Ich war bei Werder einige Zeit alleiniger Sechser“, erzählte „Sladdi“ der „Krone“ in Bramberg. Und: „Das Gute ist, dass ich im Mittelfeld alles spielen kann. Die ,Zehn‘ liegt mir besten. Aber Hauptsache, ich spiele zentral“, sagt Junuzovic nach einer Saison links im Mittelfeld unter Ex-Trainer Rose. Eines hält der 32-jährige Routinier, der mit den Bullen am Samstag (16) in Bramberg gegen Arsenal Tula (Rus) Test drei bestreitet, jedoch fest: „Mir ist nur wichtig, dass ich eine einzige Position habe, für die ich trainieren, auf der ich spielen kann. Nur so kriegt man Rhythmus. Wenn du eine fixe Position hast, entwickelst du dich zudem schrittweise - sogar in meinem Alter!“