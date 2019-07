Mit 2,5 Promille Alkohol im Blut setzte sich ein 35-Jähriger aus Luftenberg ans Steuer seines Autos. In St. Georgen an der Gusen dann das Unvermeidliche: Der Alkolenker nahm einer Pkw-Lenkerin (49), mit ihrer Tochter (24) am Beifahrersitz, den Vorrang - es krachte!