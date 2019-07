Termine bei Stelzer und Gerstorfer

Wir haben in der „Krone“ über diese Aktion berichtet und dabei auch den Offenen Brief online gestellt, was zu raschen Terminvergaben beigetragen haben dürfte: Vertreter der diversen Heimträger (Caritas, Diakonie, Sozialhilfeverbände) und Beschäftigte selbst haben am 9. Juli einen Termin bei Stelzer und am 11. Juli bei Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ).