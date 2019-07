Bei einem Auffahrunfall im Ofenauertunnel auf der Tauernautobahn (A10) in Fahrtrichtung Villach sind am Samstag vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Insgesamt fünf Fahrzeuge waren am Crash beteiligt. Ein 69-Jähriger hatte das Stauende übersehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die anderen Wagen wie bei einer Kettenreaktion aufeinander geschoben, berichtete die Polizei.