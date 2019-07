„Ich will andere warnen“

Der Mann - er möchte anonym bleiben - wandte sich an die „Krone“: „Ich will andere warnen, damit so etwas nicht noch einmal passiert!“ Über ein bekanntes Online-Portal buchte er seine Unterkunft in dem kleinen kroatischen Ort: Ein Zimmer in einem familiengeführten Appartement. Für alle drei Nächte sollte er insgesamt etwas mehr als 100 Euro zahlen - im Voraus. „Ich buchte also die Unterkunft und freute mich auf meinen Urlaub.“, erzählt der Kärntner. Doch bereits am ersten Tag ging schon das Drama los!