Drei Tage um Hund gekämpft

Drei Tage lang kämpfte das Tier tapfer ums Überleben, am Mittwoch schloss es kraftlos seine Augen für immer. Dies sei kein Einzelfall, immer wieder würden vergiftete Tiere in seine Praxis gebracht werden. Die Besitzerin (35) aus Linz steht unter Schock: „Ich war mit ihr im Biesenfeldweg bei einer kleinen Brücke. Dort ist sie immer wieder zu einem Busch gelaufen und hat Gras gefressen, ich hab’ mich gewundert warum sie das macht, aber mir nicht viel dabei gedacht.“ Am Abend ging es „Raschka“ dann immer schlechter, sie erbrach mehrmals.