Vier der nicht mehr zeitgemäßen City-Shuttle-Garnituren verkehren derzeit noch in Tirol - vor allem als REX-Züge - von Innsbruck ins Ober- bzw. Unterinntal. Täglich werden 14 Fahrten mit fünf bzw. sechs Waggons durchgeführt. Den Waggons fehlt nicht nur eine Klimaanlage, es gibt zudem keine in sich geschlossenen WC-Anlagen, bei denen die Fäkalien abgesaugt werden können. Bedeutet: Der Dreck aus den Toiletten landet einfach am Gleiskörper bzw. mit etwas Pech in angrenzenden Grundstücken! Immerhin haben in so einer Garnitur ca. 400 Fahrgäste Platz.