Flottes Ensemble

Als Turbo auf der Bühne erweist sich Julia Carina Wachsmann als Vittoria, sie stellt sich „sauer“ auf die Bretteln, um die Koffer ein- und auszupacken. Ihre Kontrahentinnen sind Giacinta und Sabina, die Anna Zöch und Wiltrud Schreiner recht eigenständig entwickeln. Die Herren in der Runde: Leonardo, Guglielmo und Carlo mimen Himmelbauer, denn der Regisseur spielt mit, sowie Daniel Große Boymann und Edis König. Die Waage im Kampf der Liebeshungrigen ist Filippo, für den Martin Beck auch ordentlich in die E-Gitarre greift. Die Songs am Schm(a)lzpunkt sind gut, aber nicht immer sauber gestimmt. Dennoch heftiger Beifall!