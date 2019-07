Die Niederschlagsmengen in den Ötztaler und Stubaier Alpen sowie im Engadin waren für sich nicht außergewöhnlich, doch der Zeitpunkt war sehr ungünstig. Das zeigt auch der Vergleich mit Salzburg, wo die Wasserführung an der Salzach im Vergleich zu Tirol relativ moderat ausfiel. Modellrechnungen zeigen, dass der Abflussscheitel am Inn ohne Niederschläge im Bereich eines HQ 10, also deutlich niedriger, gelegen wäre.