Der deutsche Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat kurzfristig sein Trainingslager in Tirol verlegen müssen. Statt nach Scheffau reist der Klub der ÖFB-Teamspieler Florian Kainz und Louis Schaub vom 23. bis 29. Juli nun nach Kitzbühel. Der Grund: In Scheffau sei die Platzqualität nicht ausreichend, wie die Kölner am Samstag mitteilten.